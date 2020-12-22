KKTC'de 21 günlük karantina uygulaması gündemde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti , (KKTC) artan Kovid-19 vakaları üzerine 21 günlük karantina uygulamasına hazırlanıyor.

Dünyada hızla artan Kovid-19 salgını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de (KKTC) etkisini göstermeye başladı. İkinci dalgaya yakalanmadan kritik evreyi atlatan KKTC'de yerel vakaların artış göstermesi üzerine sert önlemler gündeme geldi. Yeni önlemlerle ilgili konuşan KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli "Bana kalsa, 25 Aralık'tan itibaren 21 gün karantina uygulaması gerekli bir durum" dedi. Sağlık Kurulu ile gerekli görüşmelerin yapılacağını ifade eden Pilli, "Eğer kapanma istemiyorsak ozaman herkes kurallara uyacak. Bu iş ihmale gelmez" dedi. Salgına karşı her türlü tedbiri titizlikle yürütüldüğünü kaydeden Pilli, "Herkes üzerine düşen yapmalı. Gerekirse 21 gün halkımızın sağlığı için kapanacağız. 25 Aralık'tan itibaren kapanma olabilir. Radikal bir tedbir alıp 21 gün sokağa çıkma yasağı getirip vakaları sıfırlayabiliriz. 24 Kasım'a kadar vaka sayısına göre radikal tedbirler için adım atacağız" ifadelerini kullandı.

- Kktc