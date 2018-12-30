Son Dakika Haberleri: KKTC'de 21 Kaçak Göçmen Yakalandı

KKTC'de 21 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

- KKTC'de 21 kaçak göçmen yakalandıLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 21 kaçak göçmen yakalandı.

- KKTC'de 21 kaçak göçmen yakalandı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 21 kaçak göçmen yakalandı.
Mersin Limanı'ndan KKTC'deki Gazimağusa Limanı'na gelen Via Famagusta yük gemisine mülteci operasyonu düzenlendi. KKTC polisi, gemideki iki tırda tespit edilen 21 Suriyeli kaçak göçmeni gözaltına aldı. Kapalı olan tırın içinde uzun süre kaldığı için rahatsızlanan göçmenlerden 11'i ise Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:36 Kaynak: İHA

Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel
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