KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor - Son Dakika

KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor

18.03.2021 17:13
KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor, System.String[]

Birinci Dünya Savaşı sırasında esir düşen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Gazimağusa kentine gönderilen Türk esirlerin yürek burkan dramını anlatan Emekli Albay Dağman, " KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor" dedi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında esir düşen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Gazimağusa kentine gönderilen Türk esirlerin yürek burkan dramını anlatan Emekli Albay Dağman, " KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor" dedi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında esir düşen 200 binden fazla Türk askeri, yıllarca vatanlarına ve ailelerine hasret kalarak binlerce kilometre uzaklıktaki esir kamplarında tutuldu. Bu kamplardan bir tanesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Gazimağusa kenti...Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (GKK) emekli Kurmay Albay Mehmet Dağman, İngiltere tarafından 1915 yılında Çanakkale cephesinde esir alınan ve daha sonra Kıbrıs adasında bugünkü Gazi Mağusa'da Karakol bölgesi olarak bilinen bölgede (Gülseren Eğitim Kampı) açılan esir kampında yaşananları anlattı.

GAZİMAĞUSA'DA 217 ÇANAKKALE ŞEHİDİ VAR

Demirören Haber Ajansı'na  konuşan Dağman, Gazimağusa'daki Çanakkale Şehitliği'nde, 33'ü ayrı, 184'ü ise, bu 33 mezarın ortasındaki toplu mezarda toplam 217 şehit yattığını ifade etti. İngiliz kayıtlarına göre, bu mezarlarda yatan Türk askerleri menenjit salgınından öldü. Ancak Kıbrıs Türk kayıtları şehitlerin, kaçarken vurulan ya da kurşuna dizilenlerden oluştuğunu yazıyor. Esir kampında 2-4 bin askerin esir tutulduğunu kaydeden Dağman, "İngilizler askerlere çok kötü muamelelerde bulundu. Kötü esaret şartları nedeniyle birçok askerin hayatını kaybetti." dedi.

"İNSANLIK DIŞI MUAMEME EDİLDİ"

Türk askerinin insanlık dışı muamemelere maruz kaldığını ifade eden Dağman, tarih kayıtlarından edindiği bilgilere göre, esir tutulan Mehmetçiklere talaş ile karıştırılmış kılçıklı arpa çorbası verildiğini kaydetti. Dağman, "Esir tutulan askerlerin bir kısmının kampta vefat ettiğini, bir kısmının kaçtığını bir kısmının da kaçarken İngilizler tarafından vurulduğunu da tarihi belgelerden öğreniyoruz" diye konuştu.

33 ASKERİN MEZAR TAŞINDA ADI VAR

Dağman açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü. "2 bin askerden sadece 33 askerin yattığı mezar bellidir. 184 Mehmetçik'in ismi ise tespit edilememesi nedeniyle toplu mezar anıtı olarak Gazimağusa Çanakkale Şehitliği'ne defnedildi. Kaçmayı başaran bazı Türk askerleri mağaralara ve dağlara sığındı. Bölgeden gelen ezan seslerini duyan Mehmetçikler  halktan yardım almak için köylere indi. Esir askerler birer ikişer, Kıbrıslı Türkler'in yardımıyla firar etmeye başladı."

BİN 500 RUM İNGİLİZLERİN YANINDA YER YALDI

"Şehit olanların dışında kalanlar ise 1921 yılında peyderpeyi Türkiye'ye döndü" diyen Emekli Kurmay Albay Dağman "Çanakkale'de Türklere karşı savaşmak için Kıbrıs'tan, İngilizler'in yanında yer almak üzere bin 500 kadar gitti. Bunlar tarihi belgelere yansımıştır" diye konuştu.


KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor
KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor
KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor
KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor
KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor
KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor
KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor
KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor
KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor
KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor
KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor
KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor
KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor
KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor
KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor

Gazimağusa, Çanakkale, Kıbrıs, Türk, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya KKTC'de 217 Çanakkale şehidi yatıyor - Son Dakika Dünya


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