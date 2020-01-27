KKTC'de 27-28 Ocak şehitleri anıldı - Son Dakika
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KKTC'de 27-28 Ocak şehitleri anıldı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 27-28 Ocak 1958 İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin 62'nci yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.

KKTC'de 27-28 Ocak şehitleri anıldı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 27-28 Ocak 1958 İngiliz sömürge idaresine karşı direnişin 62'nci yılı dolayısıyla anma törenleri düzenlendi.

Başkent Lefkoşa'daki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, askeri erkan, siyasi parti ve derneklerin temsilcileri katıldı.

Törende, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu'ndan bir öğrenci "Vatana Şiir" isimli şiiri okurken, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkanı Ersoy Taluğ da günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Daha sonra Lefkoşa'daki Küçükkaymaklı mezarlığında anma töreni düzenlendi.

27-28 Ocak direnişi

27-28 Ocak 1958 olayları, Kıbrıs Türklerinin, İngiliz sömürge yönetimine karşı toplanıp Ada'nın taksim edilmesini talep eden gösterilerdi.

Kıbrıs Türk halkının gösterileri, İngilizler tarafından şiddetle bastırılırken; Lefkoşa ve Mağusa'da meydana gelen olaylarda 7 Kıbrıslı Türk şehit olmuştu.

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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