KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Son Dakika

KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29.10.2020 11:59

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenleniyor.

Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk koyma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Protokol sırasına göre çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra imzaladığı anıt özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Yüce Türk ulusunun, çağdaş geleceği için yaktığınız ilk ışık bugün 97 yaşında. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini birlikte attığınız Anadolu'nun fedakar halkı gibi, KKTC halkı da bugün, yarattığınız bu değerin minneti içerisindedir. Tıpkı sizin gibi, bizler de varlığımızın ve özgürlüğümüzün yılmaz bekçileri olarak görev yapmaktayız. Ulusumuzun, yaktığınız ışığın aydınlattığı yolda ilerlemesi için çalışıyoruz. Kurduğunuz Cumhuriyet ve KKTC bu kutsal yolda geleceğe birlikte yürüyor. Kurduğunuz temellere bağlı kalarak, Nazım Hikmet'in size yazdığı şiirinde 'nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden, güzel günlere inanıyordu' deyişi gibi, bizler de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına doğru ilerlerken, daha da güzel günlere inanıyor, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ile anıyor, aziz hatıranız önünde saygı ile eğiliyoruz."

"Manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum"

Büyükelçi Başçeri de anıt defterine şunları yazdı:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünde ülkemizin KKTC nezdinde Büyükelçisi olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni, dünyamızın zorlu sınamalarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinden bir an olsun sapmadan yaşatmaya devam etmekteyiz. Bu asil yolculukta, ülkemize ve Cumhuriyetimize yönelik her türlü tehdit ve karalamaya karşı güçlü ve azimli duruşumuzu sürdürüyor, bölgemizin barış ve istikrarı ile adaletin uluslararası alanda da sağlanması için çalışıyor, ulusal birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Cumhuriyet'in gerek tarihi gerekse günümüz için taşıdığı anlam ve önemi bilen Türk Gençliği ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ulusal mirasımızı ilke ve inkılaplarınızın ışığında aydınlık yarınlara taşıyacağına inanıyorum. Cumhuriyetimizin önemini daha da idrak ettiğimiz bu onurlu ve anlamlı günde, vatanımız uğruna verdikleri mücadelede canlarını feda etmekten korkmayan tüm kahraman askerlerimiz ile gazilerimizi saygıyla selamlıyor, aziz şehitlerimizi şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Ülke genelinde 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı kutlamaları gün boyu devam edecek.

KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Son Dakika

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