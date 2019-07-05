Son Dakika Haberleri: KKTC'de, 3 gündür kayıp olan iki kız kardeş bulundu (2)
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KKTC'de, 3 gündür kayıp olan iki kız kardeş bulundu (2)

51 dakika önce

GİRNE'DE BULUNDULARKKTC'de 2 Temmuz günü evden çıkan ve bir daha haber alınamayan iki kardeş İlknur ile Yağmur Küçük, saat 20.00 sıralarında Girne'de, bulundu.

KKTC'de, 3 gündür kayıp olan iki kız kardeş bulundu (2), System.String[]

GİRNE'DE BULUNDULAR
KKTC'de 2 Temmuz günü evden çıkan ve bir daha haber alınamayan iki kardeş İlknur ile Yağmur Küçük, saat 20.00 sıralarında  Girne'de, bulundu.  Polis ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Duyarlılık gösterip polise yardımcı olan herkese teşekkür ederiz" denildi.


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:50 Kaynak: DHA
2 Temmuz, Kıbrıs, Girne, Dünya
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