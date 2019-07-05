KKTC'de, 3 gündür kayıp olan iki kız kardeş bulundu (2)

GİRNE'DE BULUNDULAR

KKTC'de 2 Temmuz günü evden çıkan ve bir daha haber alınamayan iki kardeş İlknur ile Yağmur Küçük, saat 20.00 sıralarında Girne'de, bulundu. Polis ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Duyarlılık gösterip polise yardımcı olan herkese teşekkür ederiz" denildi.