KKTC'de 3 Milletvekili Partilerinden istifa etti - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halkın Partisi'nden 3 Milletvekili partilerinden istifa ettiğini açıkladı.

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde koalisyon hükümetinin yıkılmasını takip eden 40 gün içinde, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi'nin (HP) hükümet kurma çalışmaları başarılı olmadı. KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde 9 sandalyeye sahip olan Halkın Partisi'nden 3 milletvekili; Dr. Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Halkın Partisi milletvekilleri Dr. Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç, düzenledikleri basın toplantısında, Halkın Partisi'nin aritmetik gereği hükümet kurulmasına destek vermesi gerektiğini belirterek, buna karşın partilerinin hiçbir şekilde bir hükümete destek vermediğine işaret etti. Milletvekilleri, 2 aydır ülkede hükümet kurulamaması nedeniyle HP'den istifa ettiklerini açıkladı. Meclis Başkanlığı'na istifasını sunan 3 milletvekili düzenledikleri basın toplantısında, istifa etmelerinin gerekçesi olarak hükümet yokluğunun ülkeye olumsuz etkilerini ve Bakanlar Kurulu'nda bekleyen yasaları göstererek, "Ülkenin ivedilikle hükümet kurmaya ihtiyacı vardır, halkımızın önünü açmak için HP'deki tüm görevlerimizden istifa ettik" ifadelerini kullandı.

(İHA)