Son Dakika Haberleri: KKTC'de 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

KKTC'de 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

12 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yasa dışı yollarla girmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

KKTC'de 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yasa dışı yollarla girmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

KKTC polisi, şüphe üzerine Gazimağusa Limanı'na giren bir yük gemisindeki iki tıra operasyon düzenledi.

Operasyonda tırların birinin dorsesinde Suriyeli 33 düzensiz göçmen tespit edildi.

Düzensiz göçmenlerin, KKTC'deki resmi işlemlerinin ardından Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:36 Kaynak: AA

Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel
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