KKTC'de 35. hükümet güvenoyu aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de Ersin Tatar Başbakanlığında kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP) Koalisyonundan oluşan 35. Hükümet KKTC Cumhuriyet Meclisi'nden güvenoyu aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de Ersin Tatar Başbakanlığında kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP) Koalisyonundan oluşan 35. Hükümet KKTC Cumhuriyet Meclisi'nden güvenoyu aldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümet kurma görevini Tatar'a 14 Mayıs'ta vermişti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Genel Kurulu, yeni Bakanlar Kurulu'nun güven oylaması gündemiyle toplandı. Ersin Tatar başbakanlığında kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi (HP) Koalisyon Hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'ndan güvenoyu aldı. Mecliste yapılan açık oylamada 28 milletvekili kabul, 13 milletvekili ret oyu kullandı. Ulusal Birlik Partisi (UBP)den 19, HP'nin 9 milletvekilleri yeni hükümet lehinde oy kullandı. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekillerinden Bertan Zaroğlu,CTP Lefkoşa Milletvekili Fikri Toros ile Teberüken Uluçay oylamaya katılmadı. Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa milletvekili Sunat Atun ile Lefkoşa Milletvekili Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün oylamaya katılmadı. KKTC meclisinin içtüzüğü uyarınca, evet oyları ret oylarından fazla olduğu için hükümet güvenoyu almış oldu. Güven oylaması sonucunun açıklanmasından sonra teşekkür konuşması yapan Başbakan Ersin Tatar, güven oyuna katılan herkese teşekkür ederek Kıbrıs konusunda her konuda üzerine düşeni yapacağını söyledi. - LEFKOŞA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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