KKTC'de 35'inci hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplandı
3 saat önce
KKTC'de 35'inci hükümetin ilk Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.
KKTC
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:21 Kaynak: İHA
'de 35'inci hükümetin ilk Bakanlar Kurulu
, Başbakan Ersin Tatar
başkanlığında toplandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP
), koalisyon hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısını yapmak üzere toplandı. Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına görüntü verildi ancak açıklama yapılmadı. Başbakanlık
Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, 35'inci hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısında gündemdeki acil konuların ele alınması bekleniyor.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'ın başbakanlığındaki UBP-HP koalisyonunda 7 UBP'li, 3 de HP'li bakan görev yapıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
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