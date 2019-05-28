Son Dakika Haberleri: KKTC'de 35'inci hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplandı
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KKTC'de 35'inci hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplandı

3 saat önce

KKTC'de 35'inci hükümetin ilk Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

KKTC'de 35'inci hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplandı, System.String[]
KKTC'de 35'inci hükümetin ilk Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP), koalisyon hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısını yapmak üzere toplandı. Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına görüntü verildi ancak açıklama yapılmadı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, 35'inci hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısında gündemdeki acil konuların ele alınması bekleniyor.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'ın başbakanlığındaki UBP-HP koalisyonunda 7 UBP'li, 3 de HP'li bakan görev yapıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya 22 Mayıs'ta yeni kabinenin sunulduğu program dün Cumhuriyet Meclisinde okunmuştu. Hükümet programı görüşmeleri ise perşembe günü yapılacak ve aynı gün tamamlanması halinde cumartesi günü güven oylamasına gidilecek. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:21 Kaynak: İHA
Ersin Tatar, Kıbrıs, Kabine, Politika
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