KKTC'de 4 bin 968 kişi Covid-19'a karşı aşılandı - Son Dakika

KKTC'de 4 bin 968 kişi Covid-19'a karşı aşılandı

19.01.2021 21:57
KKTC'de 4 bin 968 kişi Covid-19'a karşı aşılandı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, KKTC'de 4 bin 968 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, KKTC'de 4 bin 968 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığını bildirdi.

Türkiye'den alınan Sinovac aşılarının cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uygulanmaya başlanmasına ilişkin Sağlık Bakanı Ali Pilli önemli açıklamalarda bulundu. Pilli, cuma gününden itibaren başlayan Covid-19 aşı uygulamasında toplam 4 bin 968 kişinin aşılandığını belirtti. Bakan Pilli, toplamda 4 bin 944 adet Sinovac, 24 adet BioNTech- Pfizer aşısının yapıldığını aktardı.

Bakan Pilli, aşı uygulamasının başta tüm devlet ve özel hastanelerde görev yapan sağlık ve hastane çalışanlarıyla başlandığını ifade ederek, "Covid-19 aşı uygulaması başta tüm devlet ve özel hastanelerde görev yapan sağlık ve hastane çalışanlarına, Tıp Fakültesinde öğrenim gören 4, 5 ve 6'ncı sınıflara, Diş Hekimliği okuyan 4. ve 5. sınıflara, tüm özel laboratuvar çalışanlarına, tüm eczacı ve eczane çalışanlarına, özel ve devlette çalışan veterinerlere, fizyoterapistlere, Sağlık Bakanlığı çalışanlarına gönüllük esası doğrultusunda yapılmıştır" dedi.

KKTC'DE 5 MERKEZDE AŞILAMA YAPILIYOR

KKTC'de toplamda 5 merkezde aşılama çalışmaları yapılıyor. Bundan sonraki aşamada ise vatandaşlar Sağlık Bakanlığı internet sitesinden başvuracak olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara Pfizer-BioNTech ve Sinovac aşısının yapılmaya devam edileceği belirtildi. KKTC'de 80 yaş üzeri kişiler için aşı programını açıklayan Bakanlık, belirtilen aşı merkezleri ve tarihlerinde 80 yaş ve üzeri kişilere Covid-19 aşısı yapılacağını duyurdu.

SAĞLIK BAKANI, "AŞI TORPİLİ YAPILIYOR" İDDİALARINA YANIT VERDİ

Sağlık Bakanı Pilli kamuoyunda tartışılan ve basında gündeme getirilen aşı torpili iddiaları konusunda da açıklamada bulunarak, "Sağlık Bakanlığı olarak ilk önce toplum sağlığını gözeterek aldığımız tüm uygulama ve kararlar kamuoyu tarafından bilinmektedir. Halkımızla birlikte ilk günden beri verdiğimiz Covid-19 mücadelesinde aşı uygulaması gibi hassas bir noktada aşı torpili uygulaması söz konusu dahi olamaz. Bakanlığımız tarafından uygulanacak aşı programına göre öncelikli guruplardan başlamak üzere aşılar yapılmaya başlamıştır ve planlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir. Sağlık söz konusu olunca herhangi birine imtiyaz sağlanması mümkün değildir. Bu konuda halkımızın da hassasiyet göstererek yanımızda olması büyük önem taşımaktadır. Tüm halkımıza sağlıklı günler dilerim" dedi.

"AB, KKTC'YE AŞI GÖNDERMEYE DEVAM EDECEK"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) tarafından gönderilen bin 80 adet BioNTech-Pfizer aşısının Metehan Sınır Kapısı'ndan teslim alındığını duyurdu. Tatar, ülkede alınan kararlar, önlemler, aşılama ve halkın desteğiyle salgına karşı başarıya ulaşacağından kuşkusunun olmadığını dile getirerek, "Herkesin bu salgına karşı alınan tedbirler ile önlemlere ve hijyen kurallarına uyması büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. Tatar, aynı zamanda süreçte sağlanan başarıda doktorlar ile sağlık çalışanlarının büyük hizmetleri ve katkıları olduğunun altını çizerek, ülkeye olan desteklerinden dolayı da Türkiye'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Başarı ile atlatılan ilk dalga süreci sonrasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni bir dalga süreci başlarken, hükümetimiz buna karşı da gerek halkın sağlık güvenliğini sağlamak, gerekse ekonomiyi ayakta tutabilmek için gereken ve ihtiyaç duyulan tedbirleri almaya devam etmektedir. Dünyada aşı bulmada yaşanan büyük sıkıntıya rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk etapta gönderdiği 20 bin doz Sinovac aşısının yanı sıra Avrupa Birliği'nin de Kıbrıs'a ayırdığı miktardan hakkımıza düşen kısmının alınabilmesi için sürekli takip yapılmakta olup önceki gün itibarı ile bin 80 doz aşı teslim alınmıştır. Girişimlerimiz sonrasında önceki akşam telefon görüşmesi yaptığım AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'de ülkemize tahsis edilen aşıların gönderilmesine devam edileceğini ve bununla ilgili programın Kıbrıs Türk tarafı ile paylaşılması için gerekli talimatı vereceğini söylemiştir. Ülkemizde yoğun bir çalışma yürütülerek ulusal aşı programı çerçevesinde dünya ile paralel olarak aşı uygulaması başlatılmıştır" dedi.

(Ayşe Soykıray/İHA)

Koronavirüs, Türkiye, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de 4 bin 968 kişi Covid-19'a karşı aşılandı - Son Dakika


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