KKTC'de 4'üncü azınlık hükümeti kuruldu - Son Dakika

KKTC'de 4'üncü azınlık hükümeti kuruldu

09.12.2020 14:18
KKTC'de 4'üncü azınlık hükümeti kuruldu, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki ayın ardından Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nin oluşturduğu 4'üncü azınlık hükümeti kuruldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki ayın ardından Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nin oluşturduğu 4'üncü azınlık hükümeti  kuruldu.

KKTC'de, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi, koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varılmasının ardından 42. hükümet KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunuldu. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner Başbakanlığında kurulan yeni koalisyon hükümetinde Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi yer alıyor. KKTC'nin yeni başbakanı ise Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner oldu.

4'ÜNCÜ AZINLIK HÜKÜMETİNDE KABİNEKurulan yeni hükümette bakanlık dağılımları ise şöyle;•    Başbakan : Hamza Ersan Saner (UBP)•    Başbakan Yardımcılığı ile  Ekonomi ve Enerji Bakanı: Erhan Arıklı (YDP)•    Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu (UBP)•    İçişleri Bakanı: Kutlu Evren (UBP)•    Maliye Bakanı: Dursun Oğuz (UBP)•    Milli Eğitim ve Kültür Bakanı: Olgun Amcaoğlu ( UBP)•    Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu (DP)•    Sağlık Bakanı: Ali Pilli (UBP)•    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Koral Çağman (DP)•    Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Ünal Üstel (UBP)•    Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Nazım Çavuşoğlu (UBP)Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanan yeni kabinenin Meclis'ten güvenoyu alması gerekiyor.

YENİ HÜKÜMETİN HEDEFLERİ AÇIKLANDI

KKTC'nin 42'inci hükümeti hedeflerini şu ifadelerle sıraladı: "Koalisyon hükümeti, ülkeyi 2021 yılı Ekim ayı içinde erken milletvekili seçimine götürme hedefinde olduğu için Meclisimize bu süreçte yapabilecekleri ve yakın gelecek açısından atılması gereken elzem adımları içerecek bir hükümet programı sunacaktır. Hükümet, öncelikle sağlık alanında, bilim insanlarının ve ilgili kurulun önerileri ve kararlarını dikkate alarak gereken adımları atacaktır. Özellikle, yapımı tamamlanan Acil Durum Hastanesinin randımanlı bir şekilde devreye girmesi için yapılan çalışmalar tamamlanacaktır. Tüm dünyada gündeme gelen Koronavirüs aşısı temin edilerek, risk gruplarından başlamak üzere vatandaşlarımızın aşılanması yoluna gidilecektir. Hükümet bünyesinde, ekonomik sıkıntıların aşılmasını için bilim insanları ile tüm sektörlerin öneri ve görüşlerini ortaya koyabilecekleri, çözümler üretilmesine katkı sağlayacak bir ekonomi danışma kurulu oluşturulacaktır. KKTC bütçenin Meclisimizden bir an önce geçirilmesi sağlanacaktır. Anavatan Türkiye ile yeni bir İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünün imzalanması için gereken çalışmalar başlatılacak, temaslar yapılacaktır. Devlete istihdamlarda fırsat eşitliği gözetilecektir. Kamuda verimliliğin artması için reformcu bir yaklaşım benimsenerek ilgili yasada tadilatlar yapılacaktır. Seçim ve Halk Oylaması Yasasında, Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanının uyarıları ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması yoluna gidilecektir. Halkımızın hassasiyetleri ile izinli çalışanların beklentileri gözetilerek vatandaşlık konusunun bir düzen ve disipline kavuşması için çalışma yapılacaktır. Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı tüm ilgili çalışmalar tarafların görüşleri alınmak ve halkın katılımı sağlanmak suretiyle sonuçlandırılacaktır. Hükümet tüm karar ve uygulamalarında açıklık ve şeffaflığa önem verecek, ülkemiz demokrasisinin daha ileri gitmesini gözetecektir. Koalisyon hükümetinin bir diğer önceliği de Doğu Akdeniz'deki haklarımıza sahip çıkmak, kapalı Maraş'ın açılması sürecini Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile işbirliği halinde devam ettirmek, Kıbrıs konusunda, iki Devletli bir çözüme ulaşılması için, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile istişare içinde ileri adımları atmak olacaktır. Hükümet Kıbrıs konusunda tam bir uyum içinde hareket edecek ve KKTC'nin dünyada hak ettiği yeri bir an önce alması için çalışacaktır. Federal çözümün, Rum tarafının tutumu ile gerçekleşemeyeceğinin ortaya çıkmasından dolayı, iki devletli çözümün gündeme gelmesine ve gerçekleşmesine ağırlık verecektir. Hükümetin önceliklerinden biri de Doğu Akdeniz'de meydana gelen son derece yaşamsal gelişmeleri Anavatan Türkiye ile istişare ve işbirliği içinde en iyi şekilde değerlendirmek ve gereken adımları atmak olacaktır. Kapalı Maraş'ın KKTC yönetiminde açılması için atılan adım ileri götürülerek, başlatılan yasal ve teknik çalışmalar uluslararası hukuk göz önünde tutularak tamamlanacaktır."

GÜVENOYU GÖRÜŞMELERİ İKİ GÜN SORNA BAŞLAYACAK

KKTC Bakanlar Kurulu programının KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde okunmasının ardından güvenoyuna başvurulacak.Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılacak. Meclis İç Tüzüğü'ne göre güven oylaması açık oyla yapılacak. Oylamada güvenoyu verenlerin sayısı ret oyu verenlerden fazla ise Bakanlar Kurulu güvenoyu almış olacak.


- Kktc

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya KKTC'de 4'üncü azınlık hükümeti kuruldu - Son Dakika Dünya


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