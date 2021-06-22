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KKTC'de 46 yılın ardından bir bölümü açılan Kapalı Maraş'ın ziyaretçi sayısı 150 bine ulaştı - Son Dakika

KKTC'de 46 yılın ardından bir bölümü açılan Kapalı Maraş'ın ziyaretçi sayısı 150 bine ulaştı

22.06.2021 10:17
KKTC'de 46 yılın ardından bir bölümü açılan Kapalı Maraş'ın ziyaretçi sayısı 150 bine ulaştı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıl sonra bir bölümü Ekim 2020'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'ın açılan bölümlerini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı 150 bine ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıl sonra bir bölümü Ekim 2020'de halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'ın açılan bölümlerini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı 150 bine ulaştı.

AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, 46 yılın ardından bir bölümü açılan Maraş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına ve KKTC'de bir süre uygulanan tam kapanma sürecine rağmen 150 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

8 Haziran 2021'de yapılan son düzenlemeye göre, Maraş'ın kamuya açık bölümleri 08.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Gazimağusa Belediyesi, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hoş zaman geçirmeleri için büfeler ve bisiklet kiralama noktasını ziyaretçilerin hizmetine sunmaya devam ediyor.

Ziyarete açık bölgede bulunan, toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan 2 farklı plaj bölgesine Gazimağusa Belediyesi tarafından plaj şemsiyeleri ve şezlonglar yerleştirilirken, can güvenliği ve sağlık tedbirleri kapsamında cankurtaran görevlendirildi.

Söz konusu plajların yerli ve yabancı ziyaretçilerin kullanımına hazır olduğu da belirtildi.

Öte yandan, Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan eski Belediye Parkı ve içindeki tesislerin çalışmaların bitirilmesinin ardından Gazimağusa Belediyesi tarafından ziyaretçilerin hizmetine sunulması bekleniyor.

Maraş'ta yapılan çevre ve peyzaj düzenlemeleri, görsel güzellik anlamında da bölgeye katkı sağlıyor.

KKTC'de Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından yaz aylarında bölgenin çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

Maraş açılması

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılmış, o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bölgede incelemelerde bulunmuştu.

KKTC sınırları içerisindeki Kapalı Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat 2020'de Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlenmişti.

Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması ve insanlığa yeniden kazandırılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş, Kıbrıs, Ekim, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de 46 yılın ardından bir bölümü açılan Kapalı Maraş'ın ziyaretçi sayısı 150 bine ulaştı - Son Dakika


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