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KKTC'de 5. azınlık hükümeti kuruldu - Son Dakika

KKTC'de 5. azınlık hükümeti kuruldu

05.11.2021 16:18

- KKTC'de 5. azınlık hükümeti kuruldu KKTC'de Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nin oluşturduğu 4. azınlık hükümetinin ardından 5. azınlık hükümeti de kuruldu.

- KKTC'de 5. azınlık hükümeti kuruldu

LEFKOŞA - KKTC'de Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nin oluşturduğu 4. azınlık hükümetinin ardından 5. azınlık hükümeti de kuruldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 10 ay iktidarda kalan Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nin oluşturduğu 4. azınlık hükümeti Başbakanı Hamza Ersan Saner, kaset skandalı sonrası istifa etmişti. Sonrasında Ulusal Birlik partisine seçilen yeni UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP-DP azınlık hükümetinde yer alacak yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunarak onayı aldı. Yeni azınlık hükümetinin mecliste grubu bulunan partilerin seçim tarihinde anlaşması durumunda yaklaşık 2 ay görevde kalması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 1 Kasım 2021 Pazartesi günü hükümet kurma çalışmaları için görevlendirilen Sucuoğlu, hazırladığı kabineyi Tatar'a sundu. Tatar'ın onayladığı kabinede iki isim değişirken, UBP-DP 5 . azınlık hükümetinde, UBP'nin 18, DP'nin de 3 milletvekili bulunuyor. Ancak 4 bağımsız milletvekili ile Meclis'te 1 sandalyesi bulunan YDP Genel Başkanı ve Milletvekili Erhan Arıklı da azınlık hükümetine destek vereceklerini açıklamış böylelikle hükümetin 26 koltuk sayısına ulaşması da mümkün kılınmış oldu.

Kabinede kimler yer alıyor?

Görevi 2 ay sürmesi beklenen seçim hükümetinde yer alacak isimler ise şu şekilde, yeni kabinede DP'den Fikri Ataoğlu'nun Turizm ve Çevre Bakanlığı görevi ile Koral Çağman'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devam edecek. Erhan Arıklı'dan boşalan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini UBP'den daha önce farklı dönemlerde 3 kez Ekonomi Bakanlığı yapmış olan UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun üstlenecek. Sağlık Bakanı Ünal Üstel'in yerine, Üstel'den önce Sağlık Bakanlığı görevi yürüten UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli getirildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay görevine devam ederken, Ersan Saner Başbakanlığındaki kabinede, Şubat ayında yapılan revizyon sonrası Ali Pilli Sağlık Bakanlığı görevinden alınarak yerine Ünal Üstel, Üstel'den boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine ise Resmiye Canaltay getirilmişti. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu görevine devam ederken, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Sucuoğlu kabinesinde yerlerini korudu.

KKTC'de 5. azınlık hükümeti kuruldu
KKTC'de 5. azınlık hükümeti kuruldu

Demokrat Parti, Kıbrıs, Tatar, Ubp, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de 5. azınlık hükümeti kuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de 5. azınlık hükümeti kuruldu - Son Dakika
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