KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.27'de KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 55,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bu arada AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.