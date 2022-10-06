KKTC'de 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi başladı - Son Dakika
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KKTC'de 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi başladı

06.10.2022 20:36

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve 21. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve 21. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi başladı.

Türkiye Milli Pediatri Derneği tarafından Girne'de düzenlenen kongrenin açılışına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı Yıldız Camcıoğlu, Çocuk Hemşireleri Derneği Başkanı Serap Balcı, Uluslararası Pediatri Kurumu Başkanı Enver Hasanoğlu ile hekimler ve diğer davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, KKTC'de böylesine önemli bir toplantının düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

Tatar, "KKTC büyük bir gelişme içinde. Böyle toplantılara ev sahipliği yapabilecek, eğitim ve turizm Adası, Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak geleceğinin ne kadar parlak olduğunu hep birlikte görüyoruz." dedi.

Çocukluk yıllarında hayatında iki önemli doktor olduğuna değinen Tatar, bunlardan ilkinin Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, diğerinin ise Kıbrıs'ta 1963'teki Kanlı Noel olayları sırasında şehit edilen Binbaşı Necmi İlhan olduğunu belirtti.

Tatar, ülkede halka sağlık hizmetlerini verirken her zaman Türkiye destek ve katkılarını yanlarında bulduklarını söyledi.

Pandeminin ilk günlerinde ilk telefon açtığı kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu anımsatan Tatar, Bakan Koca'nın da gayretleriyle ülkeye Acil Durum Hastanesi'nin kazandırıldığını aktardı.

Tatar, Kovid-19 aşılarının KKTC'ye gelmesinde, sağlık sistemindeki esiklerin tamamlanmasında bakanın ve büyükelçinin hizmetlerini unutamayacaklarını vurguladı.

Sağlık ve tıp gelişirken, KKTC'de de çocuklara ve insanlara en iyi hizmet için çalıştıklarını kaydeden Tatar, "Türkiye güçlü sağlık sistemi, KKTC sağlık sistemine de çağ atlattı. Geleceğe umutla bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatar, uluslararası camiaya da seslenerek insanlığın geleceği ve bebeklerini çocukların sağlığı için karbondioksit salınımı, çevre kirliliği sorunlarının tehlikelerine karşı bilim insanlarından istifade ederek geleceği şekillendirmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kongreye 1450 hekimin katıldığını belirterek, "Hepinize hoş geldiniz diyorum. Başarılar dilerim." dedi.

"Kongre çalışmalarına katılan herkese başarılar diliyorum"

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ ise tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de ve KKTC'de de yaklaşık 3 yıldır Kovid-19 pandemisine karşı alınan önlemler ve verilen mücadeleler sonrasında ülkede yüz yüze bilimsel kongre düzenlenmesinin kendileri için mutluluk verici olduğuna değindi.

Altuğra, "Çocuk sağlığı ve hastalıkları konularında dünyada ve Türkiye'de önemli bilimsel katkıları olan Türkiye Milli Pediatri Derneği'nin her yıl düzenlediği kongrelerde zorlu çalışma şartları, pandemi ile mücadelede artan iş yükü ve sorunlara rağmen, güncel bilgilerin araştırılması, tartışılması ve öğrenilenlerin paylaşılmasının geleceğe yönelik stratejik planların yapılmasında önemli rol oynayacağına içtenlikle inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Pandemi sürecinin en yoğun yaşandığı dönemleri, aldıkları tedbirler ve Türkiye'nin kuvvetli desteği ile başarıyla yönettiklerine işaret eden Altuğra, bu süreçte anavatan Türkiye'nin dünyada aşıya ulaşım sorunu yaşanırken Kıbrıs Türklerini aşısız bırakmadığını kaydetti.

Altuğra, 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğumu belirterek, kongre çalışmalarına katılan herkese başarılar diledi.

Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı Yıldız Camcıoğlu ise kongre kapsamında, çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda yaşanan yeni gelişmeler ve güncellenen bilgilerin, konusunda yetkin 161 öğretim üyesi tarafından çocuk hekimlerine aktarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Çocuk Hemşireleri Derneği Başkanı Serap Balcı, derneğin kurulduğu 1997'den bu yana çocuk hemşirelerine mezuniyet sonrasında eğitimine yardımcı olmak için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Balcı, 21. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi kapsamında güncel konuların kapsamlı olarak ele alınacağının kaydetti.

66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve 21. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 9 Ekim'de sona erecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde gözü yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde gözü yoktur. Sağlık Bakanı Koca, KKTC'deki 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nde konuştu Sağlık Bakanı Koca, KKTC'deki 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nde konuştu
Kaynak: AA

Türkiye, Kıbrıs, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi başladı - Son Dakika

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