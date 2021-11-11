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KKTC'de 8 yaşında bir kız çocuğu Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

KKTC'de 8 yaşında bir kız çocuğu Kovid-19'dan hayatını kaybetti

11.11.2021 11:23
KKTC'de 8 yaşında bir kız çocuğu Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 8 yaşındaki bir kız çocuğu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 8 yaşındaki bir kız çocuğu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirdi.

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, iki yıldır dünyanın her ülkesi gibi KKTC'nin de mücadele ettiği Kovid-19 salgını dolayısıyla 8 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sucuoğlu, karın ağrısıyla hastaneye başvuran çocuğa yapılan testler sonucunda Kovid-19 teşhisi konulduğunu belirterek "Acilen Acil Durum Hastanemize sevk edilip entübe edilmişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayata tutunamamıştır. Ülkemizde büyük üzüntü yaratan bu olay bizleri de derinden üzmüştür. Küçük kızımıza Allah'tan rahmet dilerim. Ailesinin ve tüm halkımızın acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Halka aşı olmaları çağrısında bulunan Sucuoğlu, hijyenin önemini vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Tatar, mesajında "Minik Ceren'imizi kaybetmenin çok büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Henüz 8 yaşındaydı. Lefkoşa Güneş Spor Kulübü Badminton Sporcusu minik Ceren'imizi rahmetle anar, acılı ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dilerim. Acımız çok büyük, Kovid-19'u ciddiye almaya devam etmeli, sürekli tedbirli olmayı unutmamalıyız." ifadelerine yer verdi.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli de Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada, "8 yaşındaki bir çocuğu kaybettik. Bu ölüm ülkeyi sarstı, hepimiz çok üzgünüz." dedi.

Pilli, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden çocuğun Meryem Ceren Kırma olduğunu belirterek ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kıbrıs, Medya, Faiz, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de 8 yaşında bir kız çocuğu Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de 8 yaşında bir kız çocuğu Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika
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