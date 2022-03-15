KKTC'de akaryakıt fiyatları her iş günü düzenlenebilecek - Son Dakika
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KKTC'de akaryakıt fiyatları her iş günü düzenlenebilecek

15.03.2022 14:52
KKTC'de akaryakıt fiyatları her iş günü düzenlenebilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Akaryakıt Yasası altında bulunan "Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük", akaryakıt fiyatlarının her iş günü yeniden düzenlenmesini mümkün kılacak şekilde değiştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Akaryakıt Yasası altında bulunan "Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen Tüzük", akaryakıt fiyatlarının her iş günü yeniden düzenlenmesini mümkün kılacak şekilde değiştirildi.

Bakanlar Kurulu'nda alınan karar uyarınca Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik, 15 Ağustos'a kadar geçerli olacak.

Akaryakıt fiyatlarının düzenlenmesiyle ilgili yapılan değişikliğe göre, akaryakıt ürünlerinde fiyat hesaplaması, en son tavan fiyatın uygulanmaya konulduğu günden başlamak üzere her iş günü için ithal parite fiyat değişiminin takip edilmesi ve o günlük ithal parite fiyatının, fiyat değişim koridorunun dışına çıkması halinde tavan satış fiyatının yeniden belirlenmesi şeklinde gerçekleşecek.

İthal parite fiyatı, petrol ürünleri için emsal fiyat bülteninde yayımlanan FOB İtalya fiyatına, navlun ve sigorta ilavesiyle oluşan CİF fiyatı aynı güne ait döviz kuru ile Türk lirasına çevrilmiş değeri baz alınarak oluşturulacak.

Döviz kuru ise KKTC Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de ilan edilen ABD doları üzerinden hesaplanacak.

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Akaryakıt, Kıbrıs, Petrol, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de akaryakıt fiyatları her iş günü düzenlenebilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC'de akaryakıt fiyatları her iş günü düzenlenebilecek - Son Dakika
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