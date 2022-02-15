KKTC'de akaryakıt fiyatlarına zam - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı. 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 12.90'dan 13.70'e yükseldi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu kararıyla akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı. 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 12.90'dan 13.70'e, 98 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı ise 12.84'den 13.94 liraya yükseldi. Euro Diesel'in litre fiyatı 12.84'den 13.56'ya, gazyağı 12.67'den 13.36 liraya çıktı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar, bu gece itibarıyla yürürlüğe girecek.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
Kaynak: İHA
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