KKTC'de "Akdeniz'de Güvenlik İstikrar ve İşbirliği Uluslararası Sempozyumu" başladı - Son Dakika
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KKTC'de "Akdeniz'de Güvenlik İstikrar ve İşbirliği Uluslararası Sempozyumu" başladı

13.10.2022 14:54
KKTC'de "Akdeniz'de Güvenlik İstikrar ve İşbirliği Uluslararası Sempozyumu" başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Libya ile anlaşmasının Doğu Akdeniz'deki denkleme bambaşka bir boyut getirdiğini belirterek, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki proaktif siyaseti ve bütün adımlar, milletimizi çok daha güçlü...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Libya ile anlaşmasının Doğu Akdeniz'deki denkleme bambaşka bir boyut getirdiğini belirterek, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki proaktif siyaseti ve bütün adımlar, milletimizi çok daha güçlü ve potansiyeli daha fazla bir noktaya taşımıştır. Biz de bununla ancak gurur duyabiliriz." dedi.

KKTC'de, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) ev sahipliğinde, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle "Akdeniz'de Güvenlik İstikrar ve İşbirliği Uluslararası Sempozyumu" başlıklı program başladı.

Sempozyumun ASBÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde yapılan açılış törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, KKTC Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, ASBÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Enver Arpa, ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, TİKA Lefkoşa Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden müşavirler, Türkiye, KKTC ve diğer ülkelerden akademisyenler ile diğer davetliler katıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise sempozyuma çevrim içi olarak iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, son dönemde dünyada ve bölgede yaşanan ve birçok denklemi değiştiren gelişmeleri KKTC'den ilgiyle takip ettiklerine değindi.

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesine değinen Tatar, "KKTC'nin artık gelinen aşamada bu coğrafya ve bölgede, barış ile huzurun devamı için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük." diye konuştu.

Mavi Vatan'da KKTC'nin varlığının önemine değinen Tatar, KKTC'nin artık sadece fiziki olarak değil, stratejik olarak da önemli bir yapı olduğuna işaret etti.

"Türkiye'nin Libya ile anlaşması, bu denkleme (Doğu Akdeniz'de) bambaşka bir boyut getirdi"

Tatar, "Türkiye'nin Libya ile anlaşması, bu denkleme (Doğu Akdeniz'de) bambaşka bir boyut getirdi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki proaktif siyaseti ve bütün adımlar, milletimizi çok daha güçlü ve potansiyeli daha fazla bir noktaya taşımıştır. Biz de bununla ancak gurur duyabiliriz." şeklinde konuştu.

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ı farklı düşünmenin mümkün olmadığını vurgulayan Tatar, KKTC'yi yönetenlerin, buradaki milli varlığın devamı, beka, güvenlik ve istikrar için Türkiye ile iyi ilişkiler sürdürmesi, milli politikayı sonuna kadar üstlenmeleri gerektiğine değindi.

Tatar, Kıbrıs'ta savundukları yeni siyasetin (egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm) önemine dikkati çekerek, değişen koşullarla Kıbrıs'ta federal bir çözümün gerçekleşemeyeceğinin altını çizdi.

Yeni siyasetin Türkiye tarafından da güçlü şekilde desteklendiğine değinen Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünden "KKTC'nin tanınması" yönünde çağrı yapmasının önemine vurgu yaptı.

Tatar, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türklerinin aleyhine ve rızasını almadan bölgedeki hidrokarbon kaynakları ile ilgili diğer ülkelerle anlaşmalar yapmasının hukuksuzluk olduğunu belirterek, bu konuda hiçbir zaman "meydanı boş bırakmayacakları" ve bu konularda iş birliği yapmak için çalışmaları sürdüreceklerine işaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ise Kıbrıs meselesinin, Türk milletinin ulusal davası olduğuna dikkati çekerek, Türk milletinin bir olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde büyük oyunlar oynandığını, garantilerin sonlanmasının ve Türk askerinin Ada'dan çekilmesinin istendiğini dile getiren Töre, Kıbrıs Türk halkının bu oyuna gelmeyeceğini çünkü AB ve BM'nin sadece işine geldiği gibi davranarak, Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin aleyhine karar aldığını söyledi.

ASBÜ Rektörü Arıcan, ASBÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Arpa ve ORSAM Başkanı Uysal da sempozyumun açılışında ayrı ayrı konuşmalar yaparak, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin Türkiye ve KKTC açısından önemine değindi.

Akdeniz ve Kıbrıs'ta bölgenin güvenliği, istikrarı için muhtemel iş birliği fırsatları ile problemlerin ele alınacağı sempozyum, yarın sona erecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye, Akdeniz, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de 'Akdeniz'de Güvenlik İstikrar ve İşbirliği Uluslararası Sempozyumu' başladı - Son Dakika

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