KKTC'de Alman turistte Korona virüs tespit edildi - Son Dakika

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KKTC'de Alman turistte Korona virüs tespit edildi
7 saat önce
KKTC'de karantina altında bulunan Alman turistlerden bir kişide daha Korona virüs tespit edildi.
KKTC'de karantina altında bulunan Alman turistlerden bir kişide daha Korona virüs tespit edildi.
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, karantinadaki Alman turistlerden birine yapılan Korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Pilli, pozitif çıkan kişinin otelde kalan Alman turistlerinden biri olduğunu belirtti. Ülkede tespit edilen vaka sayısı toplamda 34'e yükselirken vakalardan 3'ünün ise dün iyileşerek taburcu edildiği açıklandı. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:30 Kaynak: İHA
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