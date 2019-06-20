Son Dakika Haberleri: KKTC'de ana fiber hat koptu, internet -telefon hizmetleri aksadı
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KKTC'de ana fiber hat koptu, internet -telefon hizmetleri aksadı

21 dakika önce

Lefkoşa yol çalışması sırasında Türkiye'den gelen ana internet hattının kopması sonucu genelinde telefon-internet iletişimi felç oldu.

KKTC'de ana fiber hat koptu, internet -telefon hizmetleri aksadı, System.String[]
Lefkoşa yol çalışması sırasında Türkiye'den gelen ana internet hattının kopması sonucu genelinde telefon-internet iletişimi felç oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne -Lefkoşa yol çalışması sırasında Türkiye'den gelen ana internet hattı yanlışlıkla çalışanlar tarafında kopartılınca ada genelinde telefon -internet iletişimi aksadı. Kesilen ana fiber kablo KKTC genelinde GSM ve internet hatlarının kesilmesine yol açarken Karpaz üzerinden gelen yedek hat üzerinden kısmı olarak bölgelere internet verilmeye çalışılıyor.

Ulaştırma Bakanlığına bağlı Telefon Dairesi kopan ana fiber hattı onarmak için harekete geçerken GSM operatörleri de kısa mesaj ile Müşterilerine mesaj çekerek bilgilendirmeler de bulundu. Ana fiber hattının tamirinin onarılmasının uzun vakit alacağı tahmin ediliyor. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:44 Kaynak: İHA
Türkiye, Güncel
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