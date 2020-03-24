KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı - Son Dakika
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KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı

7 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) özel bir televizyon kanalında ana haberi sunan Burhan Canbaz'ın canlı yayında ağzına sinek kaçtı.

KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) özel bir televizyon kanalında ana haberi sunan Burhan Canbaz'ın canlı yayında ağzına sinek kaçtı. Spiker zor anlar yaşadı.

KKTC'nin özel kanallarından biri olan Genç TV'de ana haber bültenini sunan Burhan Canbaz'ın ağzına canlı yayında sinek kaçtı. Bir iki kez sineği ağzından üfleyerek atmaya çalışan Canbaz başarılı olamadı. Canbaz,  "Kusura bakmayın zaman zaman canlı yayında böyle şeyler olabiliyor. Stüdyoda bir sinekten kaynaklanan bir durum oldu" dedi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Burhan Canbaz, Kıbrıs, TV, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:52 Kaynak: DHA

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