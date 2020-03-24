Son Dakika › Dünya › KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı - Son Dakika Dünya
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı
7 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) özel bir televizyon kanalında ana haberi sunan Burhan Canbaz'ın canlı yayında ağzına sinek kaçtı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) özel bir televizyon kanalında ana haberi sunan Burhan Canbaz'ın canlı yayında ağzına sinek kaçtı. Spiker zor anlar yaşadı.
KKTC'nin özel kanallarından biri olan Genç TV'de ana haber bültenini sunan Burhan Canbaz'ın ağzına canlı yayında sinek kaçtı. Bir iki kez sineği ağzından üfleyerek atmaya çalışan Canbaz başarılı olamadı. Canbaz, "Kusura bakmayın zaman zaman canlı yayında böyle şeyler olabiliyor. Stüdyoda bir sinekten kaynaklanan bir durum oldu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:52 Kaynak: DHA
Son Dakika KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti