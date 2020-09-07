KKTC'de artan vak'a sayısı nedeniyle okulların 1 Ekim'e kadar açılmaması istendi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayısı nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu okulların 1 Ekim'e kadar açılmamasına ve birçok iş yerinin 1 Ekim'e kadar kapatılmasına karar verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vak'a sayısının yükselmesi yetkilileri harekete geçirdi. KKTC Sağlık Bakanı Müsteşarı Ali Çaygür başkanlığında toplanan ve uzman hekimlerin de daveti ile geniş bir katılımla gerçekleşen Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nda salgına yönelik yeni tedbirler alındı. Buna göre KKTC'de okulların 1 Ekim'e kadar açılmaması, disko, bar, meyhane gibi kalabalık olan yerlerin 1 Ekim'e kadar kapatılması kararı alındı. Kurul kararları arasında çocuk parklarının kapatılması, spor salonlarının faaliyetlerine ara verilmesi, seçim mitinglerinin iptal edilmesi, güzellik merkezlerinin kapatılması gibi kararlar da bulunuyor. Kurul tarafından alınan karar listesi, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a sunuldu.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu toplantısında eğlence yerlerinin tamamen kapatılması, güzellik merkezlerinin ve masaj salonlarının 1 Ekim'e kadar kapatılması, kuaför ve berberlerin ciddi şekilde kurallara uyması için uyarılması, kuralların uyulmadığı tespit edilen yerlerin kapatılması, etüt, ana okulu, ilk orta ve yüksek eğitim yerlerinin 1 Ekim'e kadar açılmaması (birebir hizmet veren özel eğitim yerleri hariç), 1 Ekim'e kadar yapılacak doğum günleri, sünnet, nişan cenaze ve mevlit ile düğünlerin yapılmaması, 1 Ekim'e kadar çocuk oyun alanları ve parklarının kapatılması, antrenman ve spor müsabakalarının 1 Ekim'e kadar yapılmamasına kararlaştırıldı.

Ayrıca televizyon programlarının düzenlendiği 200 metrekare üzeri yerlerin fazla 50 kişi, 100-200 metrekare arası yerlerin en fazla 30 kişi, 50-100 metrekare yerlerin en fazla 20 kişi, 50 metrekare ve altı alanların da en fazla 10 kişi ile sınırlandırılmasına karar verildi. - LEFKOŞA