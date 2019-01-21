KKTC'de Asgari Ücret Brüt 3 Bin 150 Lira Oldu
1 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni asgari ücret brüt 3 bin 150 lira oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde (KKTC
) yeni asgari ücret brüt 3 bin 150 lira oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi ve işveren taraflarının önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda, asgari ücreti brüt 3 bin 150, net 2 bin 740 olarak belirledi.
Ülkede asgari ücret, ağustos ayından bu yana brüt 2 bin 620, net 2 bin 279 lira olarak uygulanıyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:50 Kaynak: AA
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