Son Dakika Haberleri: KKTC'de Asgari Ücret Brüt 3 Bin 150 Lira Oldu

KKTC'de Asgari Ücret Brüt 3 Bin 150 Lira Oldu

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni asgari ücret brüt 3 bin 150 lira oldu.

KKTC'de Asgari Ücret Brüt 3 Bin 150 Lira Oldu, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni asgari ücret brüt 3 bin 150 lira oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi ve işveren taraflarının önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda, asgari ücreti brüt 3 bin 150, net 2 bin 740 olarak belirledi.

Ülkede asgari ücret, ağustos ayından bu yana brüt 2 bin 620, net 2 bin 279 lira olarak uygulanıyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:50 Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel
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