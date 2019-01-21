Son Dakika Haberleri: KKTC'de Asgari Ücret, Brüt 3 Bin 150 TL Oldu

KKTC'de Asgari Ücret, Brüt 3 Bin 150 TL Oldu

29 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücret brüt 3 bin 150 TL'ye çıkarıldı.

KKTC'de Asgari Ücret, Brüt 3 Bin 150 TL Oldu, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)  asgari ücret brüt 3 bin 150 TL'ye çıkarıldı.

KKTC'de bir önceki asgari ücret brüt 2 bin 620 TL, net ise 2 bin 279 TL'ydi. 

KKTC'de Çalışma Bakanı Zeki Çeler başkanlığında toplanan Asgari Ücret Komisyonu, asgari ücreti belirledi. Komisyondan yapılan açıklamada; asgari ücretin brüt 3 bin 150 TL olmasına karar verildiği belirtildi. KKTC'de asgari ücret net olarak ise 2 bin 740 TL oldu. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:23 Kaynak: DHA

Kıbrıs, Dünya
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