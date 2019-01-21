KKTC'de Asgari Ücret, Brüt 3 Bin 150 TL Oldu
29 dakika önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücret brüt 3 bin 150 TL'ye çıkarıldı.
KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC
) asgari ücret brüt 3 bin 150 TL'ye çıkarıldı.
KKTC'de bir önceki asgari ücret brüt 2 bin 620 TL, net ise 2 bin 279 TL'ydi.
KKTC'de Çalışma Bakanı Zeki Çeler başkanlığında toplanan Asgari Ücret Komisyonu, asgari ücreti belirledi. Komisyondan yapılan açıklamada; asgari ücretin brüt 3 bin 150 TL olmasına karar verildiği belirtildi. KKTC'de asgari ücret net olarak ise 2 bin 740 TL oldu. - Karahasan
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:23 Kaynak: DHA
"Paranı FETÖ Çekecek" Yalanıyla 700 Bin TL Dolandıran Şahıs Yakalandı
Ankaragücü Başkanı, 35 Milyon Lira Bağış Yapılırsa İstifa Edecek
Bayburt'ta Kömür Diye Toplanıp Yakılan Taşın Kehribar Olduğu Öğrenilince, Bir Çok Ülke Almak İçin Sıraya Girdi
İzmir'de Akılalmaz Olay! İki Kadın, Kediden Bulaşan Parazit Nedeniyle Kör Oldu