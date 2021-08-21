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KKTC'de aşı karşıtları sokağa indi - Son Dakika

KKTC'de aşı karşıtları sokağa indi

21.08.2021 21:51
KKTC'de aşı karşıtları sokağa indi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aşı karşıtları, turizm bölgesi Girne'de gösteri düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aşı karşıtları, turizm bölgesi Girne'de gösteri düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizm bölgesi Girne'de aşı karşıtları sokaklara döküldü. Sosyal medya platformları üzerinden organize olan aşı karşıtları, ellerinde pankartlarla Girne sokaklarında şarkılar eşliğinde broşür dağıttı, hükümetin aşı politikalarını eleştirdi. Gösteriye katılan özel sektör çalışanları, KKTC'de pandemi sonrasında büyük sıkıntı yaşanan turizm, eğitim gibi alanları ve yaşanan ani ölümleri temsilen bir tabut taşıdı. Aşı karşıtları, Girne'deki kordon boyunda basın açıklaması yapmalarının ardından olaysız dağıldı.

Pandemi Platformu Başkanı Araştırmacı Yazar Tuğçehan Ören yaptığı konuşmada, "Bizler aşı karşıtı değiliz, biz 'aşı' diyerek önümüze sürülen 'deneysel sıvılara' karşıyız. Çünkü henüz faz çalışmaları tamamlanmadı ve insanlar üzerinde ne gibi yan etkileri olduğu bilinmeyen bu sıvıları dayatmalarla bize enjekte etmeye çalışıyorlar. Biz buna karşıyız" ifadelerini kullandı. Gösteriye katılan Yavuz Ekmekçi, Covid-19 aşılarının nasıl bu kadar hızlı ortaya çıktığını anlayamadığını belirterek, "Bu aşı, aynı hastalık gibi yapay bir aşı. Hastalık da yapay, hiç olmayacak 2 virüsün bileşiminden doğdu. Bu virüsün bileşiminden doğan hastalık bir anda aşıyı getirdi. Bu aşının nasıl bir anda ortaya çıktığını kimse açıklayamıyor" dedi. Zeynep Doğmuş da aşı karşıtı olmadıklarını vurgulayarak, "Biz bu deneysel olaya karşıyız. Faz çalışması tamamlanmamış, önümüzdeki dönemde ne sonuç vereceği belli olmayan bir sıvı." diye konuştu.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

KKTC'de aşı karşıtları sokağa indi

COVIRAN Bereket, Pandemi, Turizm, Kıbrıs, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de aşı karşıtları sokağa indi - Son Dakika


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