KKTC'de aşı karşıtlarından eylem - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan aşı, maske, PCR testi önlemlerine karşı çıkanlar, Lefkoşa'da eylem yaptı.

KKTC'de korona virüs salgınında aşı, maske ve PCR testi uygulamaları devam ediyor. Hükümetin aldığı önlemlere karşı çıkanlar, Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı. Eylemciler, "Bu aşılarla GDO'lu domates gibi olacağız", "AdaPass dijital kölelik", "Özgürlüğümüzü geri verin", "Gerçek bilim insanları insanlığa hizmet eder küresel çeteye değil", "İnsanları ölüme terk ettiniz", "Nerede sizin Hipokrat yeminimiz" yazılı pankartlarla dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı önünde bir açıklama yapan sözcü Tuğçehan Ören, "Bu aşılar insanların hayatlarını sonlandırıyor. Bir yemeği yapan önce yemeğin tadına kendi bakar, bugün aşı üretici ve çalışanlarının hiçbiri aşı olmadı. Onların olmadığı aşıyı biz niye yapalım? Bize kimse bunları ceza ve dayatmalar ile yaptıramaz. Bizlere ilk başta ilk doz aşı yapılacak, bu hastalık bitecek dediler. Şimdi 9 doza kadar bu aşılamalar devam edecek. Çünkü bu aşıların içinde 'grafen oksit' vardır. Sizlerin vücuduna bunları yüklemeye çalışıyorlar. Aşıyı üreten firmalar sorumluluğunu üstüne almıyor ve bu aşıyı yapanlar da sorumluluğu üzerine almıyor. Sorumluluğunu üstlerine alamadıkları aşıları kimseye dayatamazlar. Toplum sağlığını bahane etmekten artık vazgeçsinler, halk uyandı" ifadelerini kullandı.

Eylemciler, açıklamaların ardından dağıldı. - LEFKOŞA