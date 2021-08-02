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KKTC'de aşı olmayanlara PCR testi ücretli olacak - Son Dakika

KKTC'de aşı olmayanlara PCR testi ücretli olacak

02.08.2021 21:22
KKTC'de aşı olmayanlara PCR testi ücretli olacak, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ücretsiz olarak yapılan PCR testlerinin Covid-19 aşısı yaptırmayan kişiler için ücretli hale getirilmesi planlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ücretsiz olarak yapılan PCR testlerinin Covid-19 aşısı yaptırmayan kişiler için ücretli hale getirilmesi planlanıyor.

KKTC Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Hamza Ersan Saner basın toplantısı düzenledi. Saner, Bakanlar Kurulu'nun Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'na bir önerisinin Sağlık Bakanı Ünal Üstel tarafından aktarılacağını belirtti. Başbakan Saner, söz konusu önerinin Covid-19 salgınının önlenmesi için aşılı kişilerin kapalı alanlarda özellikle devlet dairelerine girişlerinde herhangi bir işleme tabi tutulmadan giriş çıkışlarının serbest olması ve aşısız kişilerin devlet dairelerine girebilmeleri için 3 günlük PCR veya antijen testinin istenmesi olduğunu kaydetti.

AŞISIZ KİŞİLERE PCR TESTLERİ ÜCRETLİ OLACAK

Başbakan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun kararı ile aşılı vatandaşların giriş-çıkışlarının rahatlatılacağını belirterek, aşısız olan vatandaşların da aşı yaptırmaları yönünde teşvik edileceğini aktardı. Saner ayrıca, ücretsiz olarak yapılan PCR testlerinin aşısız kişilere ücretli olacağını açıkladı.

"İKİNCİ DOZ AŞILAR 15 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK"

Aşılamaya ilişkin de bilgi veren Saner, ülke genelinde 172 bin kişiye bir doz, 145 bin kişiye ise iki doz aşısı yapıldığını açıkladı. Ellerinde 45 bin doz daha Sinovac aşısı bulunduğunu dile getiren Saner, "Bu aşılardan 35 bini ikinci doz olarak ayrılmış bulunmaktadır. İkinci doz aşıların 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor. Böylece 217 bin kişiyi çift doz aşılamış olacağız" dedi.

"EYLÜLDE MUTLAKA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK"

Eğitim ve turizm sektörlerinin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açısından önemine dikkat çeken Saner, iki sektörde de atılacak adımlarda toplumun bağışıklık kazanmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Ülkede aşı problemi olmadığını ve aşı seçeneği sunma konusunda da KKTC'nin dünyadaki ender ülkelerin başında geldiğini dile getiren Başbakan Saner, dünyada hala 63 ülkenin aşı ile tanışmadığını belirterek, "Bizlerin aşı seçenekleri sunmamız büyük bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum" dedi.

Yapılacak olan aşılarla eylülde mutlaka yüz yüze eğitimin başlayacağını vurgulayan Saner, Eğitim Bakanlığının bu konuda çalışmalarını tamamladığını bildirdi. Eğitim sektöründeki öğretmenlerin yüzde 96'sının aşılandığını ifade eden Saner, çalışanların da aynı şekilde aşılarının yapıldığını, buna paralel olarak turizm sektöründe de 23 Haziran itibarı ile aşıların yapıldığını aktardı. Sektörlerin hızlı bir şekilde devreye girmesini hedeflediklerini dile getiren Saner, turizmin zaten çalıştığını ancak eylülde mutlak surette yükseköğrenim başta olmak üzere yüz yüze eğitimin başlayacağını kaydetti. Konuyla ilgili Eğitim Bakanlığının Bakanlar Kurulu tarafından tekrar görevlendirildiğini ifade eden Saner, "Eylülde yüz yüze eğitimin mutlaka başlaması için gerekli çalışmaların en son detayları Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlanacaktır" dedi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

KKTC'de aşı olmayanlara PCR testi ücretli olacak

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, PCR Testi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'de aşı olmayanlara PCR testi ücretli olacak - Son Dakika


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