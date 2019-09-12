Kktc'de askeri bölgede ard arda patlamalar meydana geldi - vatandaşlardan görüntü ve röportaj.
1 saat önce
KKTC'de askeri bölgede ard arda patlamalar meydana geldi (7) - Vatandaşlardan görüntü ve röportaj.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:40 Kaynak: DHA
KKTC'de askeri bölgede ard arda patlamalar meydana geldi (7) - Vatandaşlardan görüntü ve röportaj
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