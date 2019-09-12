Son Dakika Haberleri: Kktc'de askeri bölgede ard arda patlamalar meydana geldi - kktc cumhurbaşkanı ve başbakanı açıklama.
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Kktc'de askeri bölgede ard arda patlamalar meydana geldi - kktc cumhurbaşkanı ve başbakanı açıklama.

1 saat önce

KKTC'de askeri bölgede ard arda patlamalar meydana geldi (8) - KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanı açıklama.

KKTC'de askeri bölgede ard arda patlamalar meydana geldi (8) - KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanı açıklama

Kktc'de askeri bölgede ard arda patlamalar meydana geldi - kktc cumhurbaşkanı ve başbakanı açıklama.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:57 Kaynak: DHA
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