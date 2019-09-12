Kktc'de askeri bölgede ard arda patlamalar meydana geldi - kktc cumhurbaşkanı ve başbakanı açıklama.
1 saat önce
KKTC'de askeri bölgede ard arda patlamalar meydana geldi (8) - KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanı açıklama.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:57 Kaynak: DHA
KKTC'de askeri bölgede ard arda patlamalar meydana geldi (8) - KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanı açıklama
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