Kktc'de askeri bölgede art arda patlamalar meydana geldi - bölgeden gündüz görüntüleri
43 dakika önce
KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar meydana geldi (10) - BÖLGEDEN GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:48 Kaynak: DHA
KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar meydana geldi (10) - BÖLGEDEN GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ
KKTC'de askeri bölgedeki cephanelikte art arda patlamalar meydana geldi İstanbul'da yakalanan 91 değnekçi, 108 lira ceza ile serbest kaldı İhraç kararı sonrası harekete geçen Ahmet Davutoğlu Cuma günü ekibiyle açıklama yapacak ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ambargoyu yumuşatma sinyali verdi