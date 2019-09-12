Kktc'de askeri bölgede art arda patlamalar meydana geldi - patlama anı ve çeken altan büyükoğlu.
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KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar meydana geldi (11) - Patlama anı ve çeken Altan Büyükoğlu.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:02 Kaynak: DHA
KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar meydana geldi (11) - Patlama anı ve çeken Altan Büyükoğlu
KKTC'de askeri bölgedeki cephanelikte art arda patlamalar meydana geldi İstanbul'da yakalanan 91 değnekçi, 108 lira ceza ile serbest kaldı İhraç kararı sonrası harekete geçen Ahmet Davutoğlu Cuma günü ekibiyle açıklama yapacak ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ambargoyu yumuşatma sinyali verdi