Son Dakika Haberleri: Kktc'de askeri bölgede art arda patlamalar meydana geldi - patlama anı ve çeken altan büyükoğlu.
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Kktc'de askeri bölgede art arda patlamalar meydana geldi - patlama anı ve çeken altan büyükoğlu.

29 dakika önce

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar meydana geldi (11) - Patlama anı ve çeken Altan Büyükoğlu.

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar meydana geldi (11) - Patlama anı ve çeken Altan Büyükoğlu

Kktc'de askeri bölgede art arda patlamalar meydana geldi - patlama anı ve çeken altan büyükoğlu.

Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:02 Kaynak: DHA
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KKTC'de askeri bölgedeki cephanelikte art arda patlamalar meydana geldi
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