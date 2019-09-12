Kktc'de askeri bölgede art arda patlamalar meydana geldi (5)

OTEL VE YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLİYOR
Askeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.
YARALILAR VAR
Bu arada KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada yangın ve ardından meydana gelen patlamalarda, çevreye dağılan cam ya da çeşitli materyaller nedeniyle yaralananlar olduğunu ancak şu an için can kaybı yaşanmadığını belirtti. Özersay, "Şu anda yangın cephanelik bölgesinde içten içe patlamalarla devam ediyor, her patlamada şarapnel parçaları da atıldığı için bölgeye girişler kapalı, güvenli bir alan yaratıldı. Bölgedeki elektrikler de tedbir olarak kesildi. İlk belirlemeye göre can kaybı yok, ilk patlamada camlar parçalandığı için bazı cam kesikleri olan bireyler var ancak o noktada ambulans mevcut. Arapköy'deki vatandaşlar tedbir için köyü önemli ölçüde boşaltmış durumdadırlar ancak oraya dönük ilerleyen bir yangın mevcut değildir. Şu an itibariyle etrafa yayılan bir yangın yoktur." ifadelerini kullandı.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: YANGINA HENÜZ MÜDAHALE EDİLEMİYOR
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise art arda patlamaların yaşandığı mühimmat deposundaki yangına henüz müdahale edilemediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Bu sabah 01.30 sıralarında, Girne Acapulco kavşağı yakınlarında bulunan askeri birlik içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu birlik içerisindeki mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi ve patlamalar halen devam etmektedir. Şu an için herhangi bir yaralı veya can kaybı tespiti yoktur. Bölgede geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınmış olup, güvenlik açısından Girne-Değirmenlik Anayolu ile Acapulco kavşağından itibaren Girne-Esentepe Anayolu trafik akışına kapatılmıştır. Yangına henüz müdahale edilemiyor."
OTEL ODASINDAN PATLAMAYI KAYDETTİ
KKTC'de Halkın Partisi milletvekili Hasan Büyükoğlu'nun kızı Altan Büyükoğlu meydana gelen patlamayı kaldığı otel odasından kaydetti. Altan Büyükoğlu, "Bu anlatılacak gibi bir şey değil, film sahnesi gibiydi. Annemi siper aldım, birbirimizi korumaya çalıştık, yere yattık, camlar patladı üzerimize" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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/// ilk 4 parça sistemde
Patlamalardan görüntüler
Bölgedeki polis araçlarının görüntüsü
Ambulansların görüntüsü
/// 5'inci parçadaki görüntü
Görgü tanıklarının olayı anlatması
////6'ncı parçadaki görüntü
Patlama anlarından görüntüler
Yaşanan panik anları
////7'nci parçadaki görüntü
Bölgedeki vatandaşlardan görüntüler ve röportajlar
////8'inci parçadaki görüntü
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile röportaj
Başbakan Ersin Tatar ile röportaj
////9'uncu parçadaki görüntü
Otel camından patlama anı ve röportajlar
////10'uncu parçadaki görüntü
Otel bahçesi ve sahilde sabahlayanlar
Röportajlar
////11'inci parçadaki görüntü
Patlama anı ve çeken Altan Büyükoğlu ile röportaj