Kktc'de askeri bölgede art arda patlamalar meydana geldi - otel ve bölgeden görüntüler
1 saat önce
KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar meydana geldi (14) - Otel ve bölgeden görüntüler.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:04 Kaynak: DHA
KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar meydana geldi (14) - Otel ve bölgeden görüntüler
Kuruçeşme'de tartışma konusu olan otel inşaatı hakkındaki iddialara İBB'den yalanlama KKTC'de askeri bölgedeki cephanelikte art arda patlamalar meydana geldi Milli Savunma Bakanlığı'ndan KKTC'deki patlamayla ilgili açıklama: Yangın kontrol altına alındı EYT'liler Erdoğan'ın görevlendirdiği Prof. Dr. Vedat Bilgin ile görüştü