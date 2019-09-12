KKTC'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama (1)
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamada bir otelde hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:26 Kaynak: AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamada bir otelde hasar oluştu.
4 işçinin can verdiği fabrika yangınında vanaların kapalı olduğu ortaya çıktı KKTC'de askeri bölgedeki cephanelikte art arda patlamalar meydana geldi Milli Savunma Bakanlığı'ndan KKTC'deki patlamayla ilgili açıklama: Yangın kontrol altına alındı PKK'lı teröristin saklandığı mağaradan çıkarılma görüntüsü yayınlandı