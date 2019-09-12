KKTC'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama (2)
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamada bir otelde hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:55 Kaynak: AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamada bir otelde hasar oluştu. Otelde konaklayanlar, patlama sonrası tahliye edildi.
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