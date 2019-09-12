Son Dakika Haberleri: KKTC'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama (2)
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KKTC'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama (2)

52 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamada bir otelde hasar oluştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki bir cephanelikte çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamada bir otelde hasar oluştu. Otelde konaklayanlar, patlama sonrası tahliye edildi.

KKTC'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama (2)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:55 Kaynak: AA
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