KKTC'de askeri yemin töreni - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na (GKK) bağlı 43'üncü dönem asteğmen ve çavuş celbi için ant içme töreni yapıldı.

Gazimağusa bölgesindeki Gülseren Kışlası'nda yapılan törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Hasan Taçoy, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, GKK Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile askeri erkan katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören, sancağın tanıtılması ve ant içmenin icrası ile devam etti.

Törende başarılı personellere ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

Tümgeneral Topaloğlu, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptığı tören, Mücahitler Marşı ve tören geçişiyle sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine dikkat edilen törende, katılımcı sayısının düşük tutulması nedeniyle halk tören alanına alınmadı.