KKTC'de askıda ekmeğe yoğun ilgi - Son Dakika
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KKTC'de askıda ekmeğe yoğun ilgi

6 saat önce

Askıda ekmek uygulaması Türkiye'den sonra KKTC'de de yoğun ilgi görüyor.

KKTC'de askıda ekmeğe yoğun ilgi, System.String[]

Askıda ekmek uygulaması Türkiye'den sonra KKTC'de de yoğun ilgi görüyor.


Bir Osmanlı geleneği olarak bilinen veren el ile alan elin birbirini görmediği 'Askıda Ekmek' uygulaması Türkiye'den sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de başladı. KKTC Milli İradeye Saygı Platformu'nun (MİSP) "İyilik yap mutlu ol" teması ile başlattığı 'askıda ekmek' uygulaması ile başkent Lefkoşa'da Surlariçi Musa Bozlar Fırını'nda bugüne kadar 20 bin ekmek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Fırın müşterilerinden Fatma Kaçar askıda ekmek projesini çevreden duyduğunu ve projeyi destek verdiğini belirtti. Fırının sahibi Musa Bozlar ise bu projeye Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar ile karar verip başladıklarını, projenin halktan aldıkları desteklerle devam ettiğini ifade etti. Neredeyse 20 bin ekmeğe ulaştıklarını belirten Bozlar, ihtiyacı olduğunu bildikleri kişilerin, bazen de hiç tanımadıkları kişilerin gelip ekmek istediklerini ve isteyenlere sıcak ve taze ekmekler ikram ettiklerini belirtti.


Fırının müşterilerinden Erdal Bulut ise projenin çok güzel düşünüldüğünü ifade etti. Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar ise proje için "ecdat Osmanlı'nın projesi" diyerek KKTC'de insanların ihtiyaçları olduklarını düşündüklerini bu nedenle Musa Bozlar ile birlikte bu projeye başladıklarını ve 1 buçuk yıl içerisinde neredeyse 20 bin ekmeği ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını belirtti. Sancar, "Burada en güzel özellik şu hayrı yapan da bu işe vesile olan da belli değil, aynı zamanda ekmeği kimin aldığı da belli değil. Yani ecdat Osmanlı bu işi çok güzel yapmış. Allah kendilerinden razı olsun" dedi.


Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kıbrıs Başkanı Okyay Sadıkoğlu da, "Bu güzel bir projedir. Bunu bütün KKTC'ye yaymak lazım" yorumunda bulunarak projeye ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti. Sadıkoğlu sözlerinde projenin bütün ihtiyacı olan vatandaşların da çekinmeden utanmadan gelip ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir ortam meydana getirmiş olduğuna da vurgu yaptı.


Öte yandan askıda ekmek projesi Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinde de uygulanmaya başlandı. - LEFKOŞA

Türkiye, Bozlar, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
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