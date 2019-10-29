Son Dakika Haberleri: - KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
Son Dakika Güncel - KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

- KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

1 saat önce

- KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

- KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenleniyor. Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Meclis Başkanı Teberrükken Uluçay, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, milletvekilleri, siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, anıt defterinin imzalanması ile son buldu.

- KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 29 ekim cumhuriyet bayramı, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 12:45 Kaynak: İHA
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