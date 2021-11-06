KKTC'de "Azerbaycan Zafer Günü" resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 8 Kasım Karabağ Zafer Bayramı dolayısıyla "Azerbaycan Zafer Günü" resepsiyonu düzenlendi.

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyetinin Girne'de düzenlediği resepsiyona, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milletvekili Zorlu Töre, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, KKTC ve Azerbaycan vatandaşları katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, KKTC ile Azerbaycan'ın kardeş iki ülke olduğunu söyledi.

KKTC'de uzun yıllardır yaşayan ve farklı sektörlerde çalışan Azerbaycan vatandaşları olduğuna değinen Tatar, "KKTC'nin her türlü mücadelesine katkı sağlayan Azerbaycanlı kardeşlerimi bir kez daha kucaklamak istiyorum, sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Karabağ zaferinin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatan Tatar, Azerbaycan'ın yıllarca kaldığı haksızlığa karşı kazandığı zaferin yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Tatar, "Kardeşlerimizin, Azerbaycan'ın zaferi, bizim de zaferimizdir. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin, bu 3 devletin, aynı soydan gelen bu milletin birlikte mücadelesi Türk coğrafyasına güç vermektedir." dedi.

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Hasanoğlu, Azerbaycan'ın uzun yıllar işgal altında kalan Karabağ'ın kurtarılması için doğru zamanı beklediğini ve geçen yıl bu zaferi kazandığını söyledi.

Hasanoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in öncülüğünde, Azerbaycan halkı ve Türkiye'nin büyük desteğiyle kazandıkları Karabağ zaferinin birinci yılını coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Azerbaycan türküleri ve şiirleri okundu.