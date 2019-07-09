KKTC'de bagajda bulunan cesedin kimliği belirlendi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bir aracın bagajında bulunan cesedin Nijeryalı üniversite öğrencisi 33 yaşındaki Obasanjo Adeola Owoyale'ye ait olduğu açıklandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:28 Kaynak: İHA
'nin başkenti Lefkoşa'da bir aracın bagajında bulunan cesedin Nijeryalı üniversite öğrencisi 33 yaşındaki Obasanjo Adeola Owoyale'ye ait olduğu açıklandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da park halinde bir araçtan gelen kötü kokular sonucu vatandaşın polise haber vermesi sonrası aracın bagajında bulunan cesedin, Nijeryalı üniversite öğrencisi 33 yaşındaki Obasanjo Adeola Owoyale'ye ait olduğu açıklandı. Owoyale'nin 1 Temmuz tarihinden beri kayıp olduğu, yapılan otopside vahşice işlenmiş bir cinayete kurban gittiği ifade edildi. Polis
yaptığı açıklamada Owoyale'nin ölüm sebebinin 'kesici/ ezici alet yaralanması, çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması' olduğunu belirterek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı. - LEFKOŞA
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