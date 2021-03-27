- KKTC'de, bahçıvan, yalnız yaşayan İngilizlerin korkulu rüyası oldu - Son Dakika

- KKTC'de, bahçıvan, yalnız yaşayan İngilizlerin korkulu rüyası oldu

27.03.2021 13:55

- KKTC'de, bahçıvan, yalnız yaşayan İngilizlerin korkulu rüyası oldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 74 yaşındaki İngiliz kadını odaya kilitleyerek 2 bin Sterlin parayı alıp kaçan bahçıvanın, aynı gün başka bir İngiliz'in evine giderek parasını ve ziynet eşyalarını çaldığı ortaya çıktı.

- KKTC'de, bahçıvan, yalnız yaşayan İngilizlerin korkulu rüyası oldu

GİRNE - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 74 yaşındaki İngiliz kadını odaya kilitleyerek 2 bin Sterlin parayı alıp kaçan bahçıvanın, aynı gün başka bir İngiliz'in evine giderek parasını ve ziynet eşyalarını çaldığı ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm kenti Girne'de bir bahçıvanın yalnız yaşayan İngilizleri gözüne kestirip makasla tehdit ederek soyduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgi göre, bahçıvar, 25 Mart'ta Çatalköy'de ikamet eden 74 yaşındaki L.T.'nin evine geldi. Kapıyı açan yaşlı İngiliz ev sahibi, elinde makas olan biri olduğunu gördüğünü ve kendisinden para isteğini söyledi. L.T.'nin para vermeyeceğini söylemesi üzerine elindeki makasla kadını tehdit eden bahçıvan, hafif aralı olan kapıyı zorla açarak eve girdi. Evden 2 bin Sterlin parayı çalan bahçıvan, L.T.'yi yatak odasına kilitleyerek olay yerinden kaçtı.

Bahçıvanın aynı gün bir sonraki durağı ise 57 yaşındaki İngiliz L.H.'nin evi oldu. Evin etrafında dolaşarak içeride kimsenin olmadığını anlayınca kapının üzerine bırakılmış anahtarı alarak eve giren hırsız, 7 bin lira civarında ziynet eşyası ile nakit parayı alarak kayıplara karıştı.

Girne'de korku ve paniğe neden bahçıvanın, polisin yürüttüğü operasyon sonucu yakalanarak dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldığı öğrenildi. Mahkeme, ahçıvanın 7 gün süre ile soruşturma amaçlı poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- KKTC'de, bahçıvan, yalnız yaşayan İngilizlerin korkulu rüyası oldu
- KKTC'de, bahçıvan, yalnız yaşayan İngilizlerin korkulu rüyası oldu

Sterlin, Kıbrıs, Turizm, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - KKTC'de, bahçıvan, yalnız yaşayan İngilizlerin korkulu rüyası oldu - Son Dakika


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