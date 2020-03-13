KKTC'de Bakanlar Kuruluna acil toplantı çağrısı - Son Dakika

KKTC'de Bakanlar Kuruluna acil toplantı çağrısı
6 saat önce
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:28 Kaynak: İHA
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığındaki toplantı Başbakanlık'taki Bakanlar Kurulu Salonu'nda olacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulu'nu 19.30'da olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda korona virüs ile ilgili radikal kararlar alınması bekleniyor. - LEFKOŞA
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