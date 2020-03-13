KKTC'de Bakanlar Kuruluna acil toplantı çağrısı - Son Dakika
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KKTC'de Bakanlar Kuruluna acil toplantı çağrısı

6 saat önce

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı.

KKTC'de Bakanlar Kuruluna acil toplantı çağrısı, System.String[]

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığındaki toplantı Başbakanlık'taki Bakanlar Kurulu Salonu'nda olacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulu'nu 19.30'da olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda korona virüs ile ilgili radikal kararlar alınması bekleniyor. - LEFKOŞA

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Kabine, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:28 Kaynak: İHA
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