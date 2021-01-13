KKTC'de Başbakan Saner'in "erken seçim" çağrısına CTP ve YDP'den olumlu yanıt - Son Dakika

KKTC'de Başbakan Saner'in "erken seçim" çağrısına CTP ve YDP'den olumlu yanıt

13.01.2021 15:23
KKTC'de Başbakan Saner'in

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersan Saner'in erken seçim çağrısına, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve koalisyon hükümeti ortağı Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) olumlu yanıt gelirken, Halkın Partisi (HP) uzlaşı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersan Saner'in erken seçim çağrısına, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve koalisyon hükümeti ortağı Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) olumlu yanıt gelirken, Halkın Partisi (HP) uzlaşı hükümeti kurulması önerisinde bulundu.

CTP, Başbakan Saner'in erken seçim tarihinin belirlenmesi önerisinin ardından yaptıkları değerlendirme sonucunda, en geç nisan ayı içerisinde seçime gidilmesi görüşünü ortaya koydu.

CTP'den yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Ersan Saner, Meclis başkanlığı seçiminde yaşanan krizin ardından kürsüden yaptığı konuşmada, muhalefete 'en kısa zamanda erken seçim tarihinin belirlenmesi önerisi' yapmıştır. Bu açıklama, bir yandan hükümetin halkın ihtiyaçlarına yanıt veremeyecek bir yapıda olduğunun tespiti diğer yandan da ülkenin seçim sathı mailine girdiğinin ilanı anlamına gelmektedir." ifadelerine yer verildi.

Partinin yetkili organlarının katılımıyla bir toplantı yapıldığı belirtilen açıklamada, "CTP, halkımıza böyle bir dönemde daha fazla zaman kaybettirilmeden, bütçe ve seçim hazırlıklarıyla ilgili çalışmaların bir an önce tamamlanması ve en geç nisan ayı içerisinde seçime gidilmesi gerektiği kanaatindedir." değerlendirmesi yer aldı.

KKTC'de Saner'in başında olduğu UBP- Demokrat Parti (DP)-YDP koalisyon hükümetinin ortaklarından Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da çağrıya yanıt verdi.

Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümete girerken ekimde bir erken seçim şart koştuklarını hatırlattı.

Gelinen noktada hükümet ortağı UBP'nin içerisinde olduğu durumun, beklenmedik şekilde kendilerini "erkenin de erkeni" bir seçime götürmekte olduğuna dikkati çeken Arıklı, "YDP erken seçime en hazır partidir. İçinde bulunduğumuz hükümet, önce bütçeyi, sonra seçim yasasını düzenleyerek muhtemelen nisan ortası erken seçime gidecektir." ifadesini kullandı.

Özersay'dan "uzlaşı hükümeti" yanıtı

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Kudret Özersay ise katıldığı bir televizyon programında, mevcut hükümetin devam edememesi durumunda yapılacak en doğru şeyin "geniş tabanlı ve toplumda karşılığı olan bir uzlaşı hükümeti" kurmak olduğunu dile getirdi.

Özersay, "Geniş tabanlı bir uzlaşı hükümeti kurulursa gereken yasal değişiklikler, asgari ücret ve bütçe konusu da halledilir, aşılama meselesi de netleşir, toplum biraz rahatlar, önünü görebilir. Onun ertesinde de seçime gidilir. Ülkenin yararına olan budur. Kararları verirken parti içi kavgalar, kişisel çekişmeler değil, toplumun yararına göre hareket etmek gerekir." diye konuştu.

Saner'den erken seçim çağrısı

Başbakan Saner, 11 Ocak'ta Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Meclis Başkanlığı için yapılan ikinci tur oylamada da sonuç alınamaması üzerine erken seçim önerisi yapmış, muhalefete de erken seçim tarihi belirlenmesi çağrısında bulunmuştu.

4 Ocak'ta yapılan Meclis Başkanlığı seçiminin ilk tur oylamasında UBP, milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay'ı aday göstermiş, Canaltay'ın adaylığı reddedilmişti.

KKTC'de Saner'in başında olduğu UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin protokolü 8 Aralık 2020'de imzalanmış, yeni Bakanlar Kurulu listesi 9 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanmıştı.

Cumhuriyet Meclisinde, UBP 20, CTP 12, HP 6, DP 3, Toplumcu Demokrasi Partisi 3 ve YDP 2 milletvekiliyle temsil edilirken, 3 de bağımsız milletvekili bulunuyor.

Koalisyon, Başbakan, Kıbrıs, Ubp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Başbakan Saner'in 'erken seçim' çağrısına CTP ve YDP'den olumlu yanıt - Son Dakika


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