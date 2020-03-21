KKTC'de Başbakan Tatar ve bakanlar sağlık çalışanlarını alkışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC'de Başbakan Tatar ve bakanlar sağlık çalışanlarını alkışladı - Son Dakika

KKTC'de Başbakan Tatar ve bakanlar sağlık çalışanlarını alkışladı

15 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ve bakanlar, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sağlık çalışanlarını bir dakika boyunca alkışladı.

KKTC'de Başbakan Tatar ve bakanlar sağlık çalışanlarını alkışladı, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ve bakanlar, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sağlık çalışanlarını bir dakika boyunca alkışladı. O anlar görüntülendi.

Koronavirüs nedeniyle hastanelerde çalışan sağlık çalışanları için Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turizm Bakanı Ünal Üstel, Başbakanlık bürokratları ve çalışanları Türkiye saati ile 21.00'de Başbakanlık binası pencerelerine çıktı. Başbakan Tatar ve bakanlar, sağlık çalışanlarını bir dakika boyunca alkışladı. Bir dakikalık alkış sonrasında Başbakan Tatar, "Tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bizler onların bugünlerdeki özverili çalışmaları ile önemli bir süreci geçiriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Başbakan ve bakanların balkondan sağlık çalışanlarını alkışlaması

Başbakanın görüntüsü

Detaylar


Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:46 Kaynak: DHA

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