KKTC'de Başbakan Tatar ve bakanlar sağlık çalışanlarını alkışladı - Son Dakika
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KKTC'de Başbakan Tatar ve bakanlar sağlık çalışanlarını alkışladı

6 saat önce

KKTC'de Başbakan Tatar ve bakanlar sağlık çalışanlarını alkışladıSefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ve bakanlar, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sağlık çalışanlarını bir dakika boyunca alkışladı.

KKTC'de Başbakan Tatar ve bakanlar sağlık çalışanlarını alkışladı

Sefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ve bakanlar, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sağlık çalışanlarını bir dakika boyunca alkışladı. O anlar görüntülendi.

Koronavirüs nedeniyle hastanelerde çalışan sağlık çalışanları için Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turizm Bakanı Ünal Üstel, Başbakanlık bürokratları ve çalışanları Türkiye saati ile 21.00'de Başbakanlık binası pencerelerine çıktı. Başbakan Tatar ve bakanlar, sağlık çalışanlarını bir dakika boyunca alkışladı. Bir dakikalık alkış sonrasında Başbakan Tatar, Tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bizler onların bugünlerdeki özverili çalışmaları ile önemli bir süreci geçiriyoruz dedi.

KKTC'de Başbakan Tatar ve bakanlar sağlık çalışanlarını alkışladı

Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:54 Kaynak: DHA

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