KKTC'de bayram ziyaretleri çekirdek aileyle sınırlı olacak - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Ramazan Bayramı'nda ziyaretlerin çekirdek aileyle sınırlı kalacağını duyurdu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Saner'in video konferans yolu ile başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunca alınan ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanacak kararlar onaylandı.

Saner, Bakanlar Kurulunun ardından alınan kararları yazılı açıklamayla duyurdu.

Vaka sayılarının bu seyirde devam etmesi durumunda yeni bir kapanmaya gerek duyulmayacağını belirten Saner, Ramazan Bayramı ziyaretlerinin çekirdek aileyle sınırlandırılması kararı aldıklarını açıkladı.

Saner, Sokağa Çıkma Yasağı Yasası'nın verdiği yetkiyi kullanarak 10 Mayıs Pazartesi saat 21.00'den başlayarak 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağının devamına karar verdiklerini, 16 Mayıs Pazar günü ise tam kapanmaya gidileceğini duyurdu.

Başbakan Saner, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir defaya mahsus 3 gecelik kapalı otel turizmi için arife günü olan 12 Mayıs Çarşamba 6 uçuş, Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 13 Mayıs Perşembe 4 uçuş charter sefer düzenlenmesini uygun gördüklerini kaydetti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı ve benzeri etkinliklerin yapılmamasını uygun bulduklarını aktaran Saner, 17 Mayıs'tan itibaren deniz gezi teknelerinin kapasitelerinin üçte biri kadar yolcu alacak şekilde ve belirtilen koşullarda hizmet verebileceğini açıkladı.