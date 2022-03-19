KKTC'de belediyeler reformuyla ilgili 4 yasa tasarısı halkın bilgisine sunuldu - Son Dakika
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KKTC'de belediyeler reformuyla ilgili 4 yasa tasarısı halkın bilgisine sunuldu

19.03.2022 19:33
KKTC'de belediyeler reformuyla ilgili 4 yasa tasarısı halkın bilgisine sunuldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir süredir gündemde olan belediyeler reformuyla ilgili dört yasa tasarısı Resmi Gazete'de yayımlanarak görüş ve önerilerin alınması için halkın bilgisine sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir süredir gündemde olan belediyeler reformuyla ilgili dört yasa tasarısı Resmi Gazete'de yayımlanarak görüş ve önerilerin alınması için halkın bilgisine sunuldu.

Belediyelerin birleştirilmesini düzenleyen tasarılar, mevcut 28 belediyeden 15'inin kapatılmasını ve toplamda 13 belediye kalmasını öngörüyor.

Hükümetin onayladığı ve Cumhuriyet Meclisi'ne gönderdiği "Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı", "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı", "Yollar ve Binalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ve "Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı" ile ilgili görüş ve önerilerin, 20 gün içerisinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunulabileceği duyuruldu.

Tasarının genel gerekçesinde, belediyelerin geliştirilmesi, daha özerk ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

15 belediyenin tüzel kişiliği kaldırılıyor

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ile KKTC'deki mevcut 28 belediyeden 15'inin tüzel kişiliği kaldırılıyor.

Tasarıya göre, Dipkarpaz, Büyükkonuk, Serdarlı, Yeniboğaziçi, Tatlısu, Vadili, İnönü, Paşaköy, Beyarmudu, Akıncılar, Esentepe, Çatalköy, Lapta, Alsancak ve Alayköy belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılacak.

Yeni tüzel kişilik oluşturularak birleşmenin olacağı belediyelerin isimleri ise, Yeni Karpaz Belediyesi, Büyük Mehmetçik Belediyesi, İskele Belediyesi, Kuzey Mesarya Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Güney Mesarya Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Girne Belediyesi, Akdeniz Belediyesi, Lefkoşa Belediyesi, Gönyeli Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi ve Lefke Belediyesi olarak öngörülüyor.

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Yasa Tasarısı, Cumhuriyet, Gazete, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de belediyeler reformuyla ilgili 4 yasa tasarısı halkın bilgisine sunuldu - Son Dakika


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