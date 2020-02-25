KKTC'de "Bilim Diplomasisi Konuşmaları" semineri başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC'de 'Bilim Diplomasisi Konuşmaları' semineri başladı - Son Dakika

KKTC'de "Bilim Diplomasisi Konuşmaları" semineri başladı

17 dakika önce

KKTC'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen TABİP kapsamında, "Bilim Diplomasisi Konuşmaları" semineri gerçekleştirildi.

KKTC'de

KKTC'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen TABİP kapsamında, "Bilim Diplomasisi Konuşmaları" semineri gerçekleştirildi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen TABİP kapsamında, bilim diplomasisi kavramının Türk akademik çevresinde yeterince yaygın olmadığı düşüncesiyle düzenlenen TABİP Lecture Series-'Bilim Diplomasisi Konuşmaları', İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) KKTC ortaklığında Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda başladı.


İTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya konferansın açılışında yaptığı konuşmada, "Bilim diplomasisi zaten adından belli çok çok elzem bir şey aslında ama nasılsa toplumumuzda da çok yaygın kavranmış bilinen bir akım değil. İnşallah bu tür toplantılar gençlerin bu konuyla ilgili ilgisini çekmesi, hatta kafa yorması ve gönüllü, profesyonel bir şekilde bu alana destek vermesini bekliyoruz, umuyoruz" dedi.


İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Özgün Erler Bayır ise yaptığı konuşmada, "Bilim diplomasisi ile bilim diplomasisi ve bir devletin dış politika gündemine uygulanması odaklı diplomatik çalışmalar, buradaki amacı toplumlara, devletlere, milletlere, bireylere sizler gibi öğrencilere veya bizler gibi bilim insanlarına ne tür bir rol düşüyor? Diplomasisinin konuşulmaya başladığı döneme kadar götürülebilecek bir tartışma" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından "Bilim diplomasisi ve bir devletin dış politika gündemine uygulanması odaklı diplomatik çalışmalar" kapsamı hakkında bilgi veren Dr. Olga Krasnya ise "Örnek Olay Çalışmaları ile Bilim Diplomasisi Stratejileri" konusunu ele aldı. - LEFKOŞA

Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:01 Kaynak: İHA
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